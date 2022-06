Calciomercato Lazio, per la difesa spunta un nome dalla Premier League

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La ricerca di un difensore prosegue senza sosta in casa Lazio. Considerando la situazione ormai irrimediabile con Acerbi e i rinnovi ancora non ufficiali di Patric e Radu, almeno un innesto nel reparto arretrato prima del ritiro di Auronzo di Cadore è necessario. In attesa di capire cosa succederà sui fronti Casale e Romagnoli, potrebbe essere presa in considerazione un’alternativa proveniente dall’estero. Si tratta di Issa Diop, 25enne francese in forza al West Ham il cui contratto è in scadenza a giugno 2023. È alto 1,94 cm e può vantare una discreta esperienza nel campionato inglese con ben quattro stagioni disputate Oltremanica.

CARATTERISTICHE E RENDIMENTO – Vista la sua fisicità è molto abile nel gioco aereo e in fase di marcatura. Quest’anno però ha avuto un rendimento altalenante scivolando indietro nelle gerarchie del tecnico Moyes. Per effetto di ciò la sua valutazione da 10 milioni di euro potrebbe scendere di un bel po’, anche in considerazione della situazione contrattuale. Oltre al centrale degli Hammers la Lazio sta monitorando anche Gian Marco Ferrari del Sassuolo. Il costo del cartellino in questo caso è di circa 7 milioni di euro.