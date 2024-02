Calciomercato Lazio | Primavera, Marini ai saluti: la prossima destinazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Si muove nelle ultime ore il calciomercato della Lazio non solo per la prima squadra ma anche per la Primavera. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il terzino Matteo Marini in forze alla Primavera di Sanderra è vicinissimo al Cagliari. La trattativa è in fase di definizione e dovrebbe concludersi in maniera ufficiale nelle prossime ore.