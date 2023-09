Calciomercato Lazio | Ricci spaventa il Torino: niente rinnovo? E Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Quella di Samuele Ricci alla Lazio è stata una delle telenovelas del mercato appena conclusosi e che alla fine non ha avuto esito positivo. Il centrocampista classe 2001 è rimasto al Torino, mentre in biancoceleste è arrivato Rovella a coprire il medesimo ruolo. Potrebbe, però, non essere finita qui. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, tra Ricci e il club granata sarebbero sorti dei problemi nel corso della trattativa per il rinnovo del contratto, oggi più che mai a rischio. Una situazione intricata e che in vista delle prossime sessioni di mercato potrebbe diventare addirittura pericolosa. Senza adeguamento e prolungamento dell'accordo, scrive il quotidiano, molti club, tra cui quello di Lotito, si potrebbero nuovamente interessare al calciatore e tentare di soffiarlo al Toro. Al momento, però, resta difficile immaginare che la Lazio possa operare nuovamente a centrocampo, soprattutto visto l'investimento fatto in Rovella, Kamada e Guendouzi e il prezzo che comporterebbe un'operazione come quella di Ricci. Già quando la necessità di un regista era impellente, infatti, Lotito non si è spinto oltre la soglia dei 20 milioni, pensare che ad oggi possa alzare nuovamente l'offerta sembra inverosimile.