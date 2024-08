Calciomercato Lazio | Roque va al Betis Siviglia: la formula e le cifre

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Barcellona si è arreso e ha accettato di lasciar partire Vitor Roque. Dopo i tentativi sfumati della Lazio, in questi ultimi giorni di mercato i blaugrana hanno dovuto rispondere all'esigenza di lasciar partire il talento brasiliano. Nelle scorse ore il club andaluso ha ufficializzato l'arrivo del giocatore, senza però svelare né la formula, né tanto meno le cifre. A farlo, però, è stato il noto portale iberico Marca che ha sottolineato la particolarità dell'accordo stipulato tra i due club spagnoli. Il Betis, infatti, avrebbe acquistato Vitor Roque in prestito annuale con diritto di riscatto, tenendosi la possibilità di rinnovare l'accordo fino al 2026. Un'opzione che, se dovesse essere applicata, porterebbe a un aumento della cifra valida per riscattarlo fino a circa 25 milioni di euro. Il Barça, però, ha voluto mantenere un diritto di recompra. Qualora il giocatore dovesse mettersi in mostra al Benito Villamarìn i blaugrana avrebbero l'opportunità di riportarlo in rosa, lasciando però al Betis una percentuale sulla sua futura rivendita.