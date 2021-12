Calciomercato Lazio, si lavora alle uscite: richieste per Vavro ed Escalante

Per sbloccare il proprio mercato in entrata la Lazio avrà prima bisogno di completare qualche cessione. Sono diversi i profili in uscita dalla rosa biancoceleste a cui Tare sta già cercando una sistemazione in vista della sessione di gennaio. Il primo è Muriqi che libererebbe il posto di vice Immobile in rosa, con il Fenerbahce che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Oltre al kosovaro poi ci sono anche altri giocatori in uscita come Durmisi, Jony, Lukaku, Vavro ed Escalante.

TRATTATIVE - Sugli ultimi due, riporta la rassegna stampa di Radiosei, vanno registrati degli interessi dalla Spagna. Il Cadice, terzultimo in Liga, è sulle tracce di Escalante che con Sarri ha collezionato solo 8 minuti in campionato. Per Vavro invece le richieste sono soprattutto dalla Serie B spagnola. Su di lui ci sono Huesca, squadra in cui ha giocato in prestito anche la passata stagione, Valladolid e Almeria.