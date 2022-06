Calciomercato Lazio, sirene spagnole per Fares: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Mohamed Fares è pronto a rimettersi in gioco. Dopo il brutto infortunio al ginocchio che gli ha condizionato la stagione con il Torino, il laterale algerino è pronto per una nuova avventura. Tornerà alla Lazio a fine prestito, ma molto difficilmente verrà confermato nella rosa a disposizione di Sarri. Per lui si preannuncia una nuova esperienza in prestito. Qualche settimana fa, ancora il Toro si era interessato. Come riporta Tuttomercatoweb, non sono da escludere soluzioni all'estero. L'ex Spal è finito nel mirino del Celta Vigo. Il club galiziano potrebbe piombare su Fares soprattutto in caso di addio di Javi Galan, esterno sinistro che piace molto alla Fiorentina e non solo.