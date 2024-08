Calciomercato Lazio | Veron: "Un ritorno di Correa? Abbiamo parlato e..."

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i tanti nomi accostati alla Lazio nelle scorse settimane c'è anche quello di Joaquin Correa. Il trequartista, dopo un anno complicatissimo al Marsiglia, ha fatto ritorno a Milano dove è stato subito escluso dal progetto dell'Inter. Il club nerazzurro ha messo il calciatore sul mercato, nella speranza di poter intascare qualcosa dalla sua cessione. L'ipotesi di un ritorno nella Capitale sembrerebbe, però, attualmente molto complicata. Nei piani dei biancocelesti ci sarebbe altri profili, più giovani e promettenti del Tucu.

RITORNO ALL'ESTUDIANTES? LA RISPOSTA DI VERON - Resta così un'incognita il futuro del ventinovenne argentino, volenteroso di rilanciarsi in Europa e strappare l'ultimo importante contratto della sua carriera. Pretese che, come sottolinea il presidente dell'Estudiantes ed ex calciatore biancoceleste Juan Sebastian Veron, allontanano anche le voci di un suo possibile ritorno alle origini, quando da ragazzo emergente vestiva la maglia del club di La Plata:

"Mi sono visto con Joaquin, abbiamo parlato. È ancora giovane e sente che può giocare ancora in Europa e solo in seguito vedrà il da farsi. Oggi direi che è molto complicato, molto difficile. Il calcio però a volte non segue la logica, oggi come oggi è un sogno, quando arriverà il momento giusto vedremo. L'importante ora è che ritrovi la sua direzione e poi, come ho detto anche a lui, lo aspettiamo di nuovo nel nostro club".