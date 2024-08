Calciomercato Lazio | Vitor Roque, Flick ha deciso il suo futuro. E dalla Spagna...

CALCIOMERCATO LAZIO - Hans Flick ha deciso quale sarà il futuro di Vitor Roque. Il giovane attaccante brasiliano, finito ormai fuori dai piani del nuovo allenatore, sarà costretto a lasciare il club blaugrana in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, gli spagnoli avrebbero aperto anche a una possibile cessione a titolo definitivo - formula che interessava alla Lazio -, pur di mettere fine a una storia che dura ormai da settimane e che è scoppiata concretamente nel momento in cui si è interrotto il rapporto tra Xavi e Barça. Proprio l'ex centrocampista aveva chiesto fortemente il classe 2005 in Spagna già da gennaio, la società aveva voluto accontentarlo sborsando più di 30 milioni di euro che, ora, rischia di veder andare in fumo. La richiesta di 40 milioni, infatti, è stata ritenuta elevata e fuori luogo non solo dai biancocelesti - che avevano offerto 20 milioni per il 50% del cartellino - ma anche dalla concorrenza di club come Porto, Valencia e Betis Siviglia che, a quel punto, avevano accettato l'ipotesi di acquistarlo a titolo temporaneo. Oggi una nuova apertura può sbaragliare le carte in tavola, portando a nuovi cambiamenti nelle trattative. Dalla Spagna aggiornano così la lista delle squadra interessante, preannunciando un testa a testa in cui rientrano Nottingham Forest, Everton, Girona, Porto e Real Sociedad, ma non più la Lazio.