Calciomercato | Murgia non tornerà in Italia: la sua destinazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO - La scorsa estate Alessandro Murgia aveva deciso di lasciare l'Italia per rilanciare la sua carriera dopo le recenti difficoltà affrontare con la maglia della Spal. L'ex centrocampista della Lazio, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e ricordato da tutti per il gol decisivo in finale di Supercoppa Italia contro la Juventus, si era trasferito in Romania per vestire la maglia dell'Hermannstadt. Una scelta che sembrerebbe aver premiato e che, a quasi un anno di distanza dal suo trasferimento, potrebbe valergli la conferma. Secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, il club rossonero avrebbe chiesto agli Estensi il rinnovo del prestito del classe 1996, aggiungendo però nell'accordo l'opzione di riscattarlo al termine della prossima stagione. Un'offerta che da Ferrara avrebbero accolto con piacere e che, nelle prossime ore, potrebbe portare alla permanenza all'estero di Murgia.