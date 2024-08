Calciomercato Roma | Dybala va in Arabia Saudita: i dettagli dell'accordo

TUTTOmercatoWEB.com

Il colpo di scena del calciomercato estivo è arrivato. Paulo Dybala saluterà la Roma per partire alla volta dell'Arabia Saudita. Il club saudita Al-Qadisiyya ha deciso di fare sul serio per assicurarsi le prestazioni dell'ex Juve. Nella giornata di ieri ha strappato l'accordo con il calciatore con un'offerta da 60 milioni di euro in tre anni e in quella di oggi ha trovato invece l'accordo con la società giallorossa per 15 milioni di euro, soli 3 in più della clausola rescissoria scaduta lo scorso 31 luglio. Un affare, dunque, in via di definizione che in casa romanista ha già scatenato non poche polemiche, con i tifosi in protesta nel vedere il loro idolo venduto a pochi giorni dall'inizio del campionato.