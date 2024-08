Calciomercato Venezia | Arriva Stankovic: il rinforzo prima della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - A pochi giorni dalla partita contro la Lazio, valida per l'esordio in Serie A di biancocelesti e lagunari, il Venezia si rinforza tra i pali con l'acquisto dall'Inter di Filip Stankovic, figlio dell'ex centrocampista laziale, Dejan. Reduce da un'ottima stagione in prestito alla Sampdoria, il prodotto del vivaio nerazzurro potrebbe partire titolare già nella sfida dell'Olimpico, in programma il 18 agosto alle 20.45.