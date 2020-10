DIRETTA - Calciomercato gli affari delle altre: Callejon sposa la Viola, ma a una condizione

Con l'inizio del mese di ottobre, la finestra estiva di calciomercato si appresta a chiudersi per far spazio al freddo ed al calcio giocato che entra nel vivo. Questa sessione di scambi è stata caratterizzata da spese oculate e molti prestiti a causa del poco denaro a disposizione delle società. Nonostante ciò, i vari club cercano di limare le rose piazzando gli ultimi colpi. La Fiorentina prenota Callejon, ma lo acquisterà a costo zero (lo spagnolo è svincolato, ndr) solo se Chiesa dovesse andare via (il calciatore è stato cercato dalla Juventus). La Roma sblocca l'affare Smalling e pensa a Vlahovic come vice Dzeko. L'Inter sta delineando la squadra: dopo i vari acquisti, Zhang non si ferma e prende anche Darmian, mentre in uscita Nainggolan vuole seguire Godin al Cagliari. Il mercato è agli sgoccioli e tutti i ds vogliono mettere il giusto cappotto alla loro squadra per affrontare meglio il duro inverno che si appresta ad arrivare. Si vedrà nel corso della stagione chi avrà i brividi di freddo e chi no.