DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Juve punta su Dzeko. De Paul verso il Leeds

A circa tre settimane dalla chiusura del calciomercato, gli affari per le squadre di Serie A entrano nel vivo. In primis la Juventus, che ha già salutato Higuain direzione Inter Miami, è in cerca di un nuovo centravanti. Diversi i nomi accostati ai bianconeri, su tutti quelli di Suarez e Dzeko. Nelle ultime ore proprio il bosniaco pare essere diventata la priorità per Pirlo visto che la Roma ha trovato il suo sostituto. 6,8 milioni netti milioni a stagione per l'ex Manchester City e 16 milioni nelle casse dei giallorossi, i quali ne verseranno 20 più 5 di bonus al Napoli per assicurarsi le prestazioni di Milik. Il polacco sarà l'ago della bilancia, non ha ancora deciso se il suo futuro sarà nella Capitale. Resta in stand-by Suarez per il momento, dato che difficilmente arriveranno due punte di questo calibro. Giovedì intanto previsto per lui l'esame di italiano per poter ottenere il passaporto. Anche l'Inter vuole rinforzare il suo pacchetto offensivo e oltre a Giroud, i nerazzurri avrebbero avviato dei contatti con Edinson Cavani. L'uruguaiano però arriverebbe solo in caso di addio di Lautaro Martinez, su cui continua il pressing del Barcellona. Restano alte le richieste del "Matador", il che rende la trattativa molto difficile. La Fiorentina è pronta a riabbracciare Borja Valero. Per lo spagnolo un contratto di un anno a 1 milione più bonus con opzione per il secondo, manca solo l'ufficialità. La Roma è piombata a sorpresa su Marash Kumbulla. I giallorossi, non certi di riuscire a riprendere Smalling, avrebbero virato forte sull'albanese offrendo al Verona un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Oltre a lui c'è l'interesse per Izzo, difensore per il quale il Torino chiede circa 20 milioni. Infine il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere lontano dalla Serie A: il Leeds di Marcelo Bielsa infatti avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore, manca quello con l'Udinese che chiede 40 milioni. Secondo Teleradiostereo, la Roma starebbe provando ad inserirsi per il numero 10 dell'Udinese. Ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza giallorossa e l'enourage del centrocampista argentino.

