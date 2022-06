Ilic, non solo Lazio e Atalanta: altri quattro club sulle tracce del serbo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Ivan Ilic è uno dei gioielli più richiesti del Verona. Il centrocampista classe 2000, reduce da una stagione giocata su alti livelli, è finito nel mirino di diversi top club europei. In Italia ci sono in pole Lazio e Atalanta con i biancocelesti che avrebbero trovato, negli scorsi giorni, l'accordo verbale con il calciatore. Mancherebbe però ancora l'intesa con la società scaligera. Bisogna però affrettare i tempi perché il ragazzo cresciuto nel Manchester City ha tantissime richieste. Come riporta il sito spagnolo Estadio Deportivo, Ilic ha attirato le attenzioni anche di Siviglia, Lione, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Setti spera che si possa aprire un'asta per il suo talento. La richiesta iniziale sarà tra i 18 e i 20 milioni, ma la cifra può calare con il passare delle settimane.