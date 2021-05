Lazio | Inzaghi-Inter, Lotito chiama Mihajlovic: la risposta domani

AGGIORNAMENTO ORE 23.25 - Arrivano conferme sul fronte Mihajlovic - Lazio per quanto concerne un contatto fra le parti. La Lazio si aspetta una risposta dal tecnico del Bologna. Anche il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, non rappresenta un ostacolo all'operazione avendo egli dato il suo avallo.

Furia e caos. Sensazioni, emozioni, anche una sorta di retrogusto amaro. Il finale è già stato scritto fra Inzaghi e la Lazio. L'Inter si è inserita e con una corte spietata l'ha indirizzato sul primo aereo per Milano. Lotito non l'ha presa bene. Il presidente è furioso anche perché si ritrova, in queste ore, fra mille riflessioni che non fanno che generare confusione. Continuare col medesimo modulo o affidarsi a un allenatore dai dettami tecnici diversi per una rivoluzione totale? Su questa scia, appresa l'evoluzione del rapporto con Inzaghi, il patron biancoceleste ha già contattato Sinisa Mihajlovic. Per la piazza rappresenterebbe anche una risposta gradita se raffrontata alla lunga lista di nomi "papabili" già accostati (visionabile cliccando qui ndr).