Calciomercato Lazio, Inzaghi dice addio: tutti i possibili successori

Simone Inzaghi verso l'Inter. Il rilancio dell'Inter ha cambiato le carte in tavola con la Lazio spiazzata dopo che si sentiva sicura della permanenza del piacentino. La dirigenza ora dovrà guardarsi intorno e cercare il possibile sostituto. L'altro ieri c'erano stati contatti con Sinisa Mihajlovic, affascinato dall'ide di tornare alla Lazio. Il serbo, però, ha un contratto in essere con il Bologna e andrebbe trovata l'intesa con il club emiliano. Un altro nome emerso ieri è quello di Walter Mazzarri. Anche con l'ex Napoli ci sarebbe stato qualche contatto per l'approccio tattico del mister. Il 3-5-2 di Mazzarri, infatti, si adatterebbe bene alla rosa. Più difficile la pista che porta a Sergio Conceicao. Il portoghese, dopo essere stato accostato al Napoli, potrebbe proseguire al Porto. L'ex esterno biancoceleste chiede poi circa 3.5 milioni di euro a stagione e ha uno staff molto numeroso. C'è poi la tentazione estera e il candidato potrebbe essere John Van den Brom, tecnico olandese che nell'ultima stagione ha allenato il Genk in Belgio. Nome caldo è anche Maurizio Sarri, al momento senza squadra e pronto a tornare da protagonista in Serie A. Tra i "giovani" piace anche Luca Gotti dell'Udinese, senza dimenticare nomi mai emersi prima d'ora e che potrebbero sbaragliare la concorrenza. La mossa dell'Inter ha spiazzato tutti, ora c'è da capire cosa farà la Lazio. Lo schema di gioco del futuro mister e le caratteristiche della rosa saranno fondamentali per la scelta che Lotito e Tare sono chiamati a fare.