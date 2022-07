Lazio-Provedel: Dragowski potrebbe sbloccare la trattativa

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa per il passaggio di Provedel alla Lazio sembra essersi arenata. Il tutto a causa delle difficoltà dello Spezia nel trovare un sostituto adeguato. Uno dei profili prescelti era Wladimiro Falcone che sembra in procinto di passare al Lecce. Inoltre non c'è ancora un accordo definitivo tra la dirigenza biancoceleste e quella ligure, mentre con il giocatore c'è già un accordo per un quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione. La trattativa di questo passo rischia di sfumare e il portiere originario di Pordenone perderebbe così un treno importantissimo. A riaprire i giochi potrebbe essere Dragowski. Il portiere della Fiorentina che stava trattando con l'Espanyol sembra essere entrato nelle grazie dei bianconeri che in caso di accordo libererebbero finalmente Provedel. D'altronde è sempre stato così, per un portiere che esce ne deve necessariamente arrivare un altro.