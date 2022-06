Mertens, ultimo tentativo di rinnovo con il Napoli: ecco le prospettive

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le prossime 48 ore possono essere decisive per il futuro di Dries Mertens. Il belga sembra intenzionato a lasciare ancora uno spiraglio al Napoli per il rinnovo nonostante finora i vari tentativi di approccio tra le parti non abbiano portato a nessuna soluzione. In realtà negli ultimi i giorni è calato il gelo. Le vie del calciomercato però sono infinite e la volontà del calciatore di proseguire con la maglia partenopea è piuttosto chiara. Aspetta ancora una chiamata di De Laurentiis attualmente in vacanza in California. Il patron dal canto suo però non intende snaturare la politica societaria. Spera che l'ultima proposta del giocatore sia di gran lunga inferiore rispetto ai 4 milioni di euro richiesti di recente. Nonostante i 148 gol con in azzurro, Mertens ha da poco compiuto 35 anni, ragion per cui la dirigenza non è disposta ad assecondare una richiesta così ingente. Nel frattempo in Belgio si parla anche di altre ipotesi, come l'Anversa o addirittura Messico, Bali o Paesi Arabi.