Roma, Pellegrini salta la Lazio per squalifica: Mourinho studia le alternative

Quasi 48 ore al calcio d'inizio del Derby della Capitale e in città si respira, già da tempo, un clima diverso. Il primo faccia a faccia di Sarri e Mourinho in Italia è dietro l'angolo e domenica ore 18 sarà il campo a parlare. Se da un lato il Comandante confermerà dal primo minuto i giocatori che gli hanno dato più garanzie in questo inizio di stagione, dall'altro, il tecnico portoghese deve mettere mano al suo undici a causa delle assenze. In attesa di capire le condizioni di Vina, i giallorossi dovranno fare sicuramente a meno di Lorenzo Pellegrini, espulso nel match di giovedì sera vinto contro l'Udinese. Cambierà qualcosa dunque sulla batteria di trequartisti di Mou. L'allenatore ex Inter e Porto infatti starà sicuramente già studiando come cambiare il suo pacchetto offensivo in vista del derby. Si candidano a una maglia da titolare sia Stephan El Shaarawy, con lo spostamento di Zaniolo alle spalle di Abraham, ed Eldor Shomurodov, che invece prenderebbe il posto in campo proprio del capitano giallorosso. Carles Perez in questo momento sembra un po' più indietro nelle gerarchie. Attenzione anche a un possibile cambio di modulo. Per arginare la mediana biancoceleste, il portoghese potrebbe pensare anche di aggiungere un centrocampista in più insieme a Cristante e Veretout e giocarsela con un 4-3-3. Con questa soluzione, potrebbe trarne beneficio uno tra Diawara e Darboe.