UFFICIALE - Lazio, Coulibaly cambia squadra: passa al Birkirkara

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Valerio Crespi. Anche un altro ex Primavera ha approfittato del mercato di gennaio per cambiare casacca. Stiamo parlando di Larsson Coulibaly, centrocampista classe 2003, che ha salutato il Mosta FC - dov'era in prestito -, per trasferirsi al Birkirkara FC, squadra sempre militante nel campionato maltese. Di seguito il comunicato.

"Benvenuto, Larsson Coulibaly! Il Birkirkara FC è lieto di annunciare la firma del Larsson Coulibaly! Il centrocampista 21enne si unisce a noi della squadra italiana di Serie A Lazio e non è estraneo al calcio maltese, avendo precedentemente giocato nel Mosta FC".