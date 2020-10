UFFICIALE - Lazio, Wallace ceduto al Malatyaspor: il comunicato

È ufficiale il trasferimento di Wallace al Malatyaspor. A renderlo noto è stata la stessa Lazio tramite un comunicato apparso sul proprio sito: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos alla società turca di Superliga Yeni Malatya Spor Kulübü." Questo il comunicato del club turco: "Il club ha trovato l’accordo con la Lazio per il trasferimento del calciatore professionista Wallace Fortuna dos Santos a titolo definitivo. Diamo il benvenuto a Wallace Fortuna dos Santos, che ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo con il nostro club e gli auguriamo il successo con la nostra maglia.”

Il brasiliano ha poi voluto salutare l'ambiente, la squadra e i tifosi con un post social: "È arrivato il giorno di salutare questo meraviglioso club, questa meravigliosa folla e ringraziare tutti coloro che sono stati con me in questo viaggio in Italia. Felice di aver conquistato titoli, tante esperienze meravigliose e lezioni di vita, e soprattutto sono stato felice con questa maglia. Ringrazio i miei compagni e tutti coloro che sono coinvolti! Forza Lazio sempre".