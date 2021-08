UFFICIALE | Milan, Bakayoko torna in rossonero: contratto depositato

Timoue Bakayoko torna a giocare al Milan dopo la sua prima esperienza di due anni fa. Le visite mediche effettuate dal giocatore nei giorni scorsi non hanno riportato nessun problema fisico, così la società ha potuto depositare in Lega il contratto ufficializzando di conseguenza la trattativa. Il centrocampista torna a Milano con la formula del prestito biennale oneroso dal Chelsea con diritto di riscatto. Pioli approfitterà della sosta per far inserire il francese all'interno dei meccanismi della squadra e poterlo schierare quindi contro la Lazio al rientro.