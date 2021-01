Zaccagni, parla l'agente: "A fine stagione lascerà il Verona, andrà in una big della Serie A"

Sono molti i giocatori che in questi mesi si sono messi in mostra con le loro squadre e tra questi c'è certamente il calciatore dell'Hellas Verona Mattia Zaccagni. Il classe '95 è entrato nel mirino del Napoli ma anche la Lazio ha messo gli occhi sul centrocampista che certamente lascerà la squadra di Juric a fine stagione. A confermarlo è proprio il suo agente Tullio Tinti che ha così dichiarato ai microfoni di RadioRai: "Si è messo in grande evidenza, l’Hellas è consapevole che è un calciatore che piace, e quindi credo che nella sessione di giugno cambierà sicuramente squadra, perché il club non è più nelle condizioni di poterlo tenere. Sicuramente troverà spazio in una delle grandi squadre italiane”.

