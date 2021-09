90° Minuto, il cast si allarga: arriva Lele Adani come ospite fisso

Lele Adani torna in tv. Dopo l'esperienza pluriennale a Sky Sport, chiusasi non bene quest'estate, l'ex difensore sarà il nuovo opinionista di 90° Minuto. In questo periodo Adani ha continuato a parlare di calcio al pubblico tramite la Bobo Tv su Twitch insieme agli amici Vieri, Cassano e Ventola. Il fanatico del calcio sudamericano tornerà quindi a dire la sua sul piccolo schermo, ogni domenica dalle 18:25 su Rai 2 insieme a Marco Lollobrigida.