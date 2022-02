Abatantuono: "Sono tifoso di Sarri, lo vedrei bene al cinema. E sulla sfida..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio alla vigilia di Milan - Lazio, Diego Abatantuono ha parlato della sfida in programma domani sera a San Siro. L'attore ha spiegato: “Chi arriva meglio? Noi non possiamo acquistare, cosa che altre squadre possono fare. È come se ci fossero due campionati. Partendo da questo presupposto, ho visto una gara in cui gente un po’ meno qualificata ha giocato con tanta voglia di vincere. L’Inter ha giocato un po’ meglio, ma non è riuscita a far gol. Diversa sarà la sfida di domani, la Lazio mi sembra in ottima forma. Ha dei grandi giocatori, l’unico vantaggio è incontrarvi quando questi qui sono in un attimo di difficoltà. Beccare la Lazio quand’è al top della forma… poteva andare un po’ meglio".

SARRI - "Sono tifoso del vostro allenatore. Mi è piaciuta molto la scelta di accettare la Juventus, mettendo in luce tutte le magagne della squadra. Sarri in un film? Lo vedrei bene, ma nei film quelli veri, non quelli edulcorati americani. Ha un aspetto duro, crudo, realistico. Si vede che non c’è trucco”.

GLI AVVERSARI - “Il Milan ce la metterà tutta, l’allenatore fa la differenza. È un grande tecnico, è veramente una brava persona. Gentile, umile. Questa sensibilità la fa arrivare alla squadra, gioca unita e tutti lavorano. Siamo risicati in tutti i ruoli. La vostra sfortuna è che non giochi Ibrahimovic, non al 120% giochiamo sempre con uno in meno. Miracolosamente Giroud fa sempre gol, per il resto non abbiamo l’attacco. Sarei ben contento di stare tra i primi quattro posti. Scudetto? Non abbiamo una squadra attrezzata, dovrebbe accadere una serie di cataclismi”.