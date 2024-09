Accostato alla Lazio, Vitor Roque: “Al Barcellona tutto complicato. Pensavo che…”

Tutta la delusione di Vitor Roque per la sua esperienza conclusa al Barcellona. L'attaccante classe 2005, attualmente impegnato con il Brasile Under 20 e accostato anche alla Lazio nell'ultima sessione di mercato, è passato in estate in prestito al Real Betis fino a giugno del 2025. Al termine della partita disputata contro il Messico di pari categoria, il calciatore ha raccontato come sono andate le cose negli ultimi mesi. Di seguito le sue parole riportate da Mundo Deportivo.

"Al Barcellona è stato tutto complicato. Pensavo andasse diversamente. Qualche opportunità c'è stata, ma non come pensavo. Ora sono concentrato sul Betis e ringrazio Dio per l'opportunità di indossare la maglia della Nazionale. Essere in Europa è molto difficile. Sono partito molto giovane e sono andato subito in un grande club. A volte gli stessi giornalisti non capiscono, ti giudicano senza sapere quello che c'è dietro. Ma ora la mia mente è calma, questa è la cosa più importante".