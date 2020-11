Acerbi, la pagella della Rai: “Voto 6.5, nessuna sbavatura e va anche vicino al gol”

Francesco Acerbi è una garanzia anche in Nazionale. Il difensore della Lazio fornisce l'ennesima ottima prova arginando gli avversari senza concedere nulla. L'Italia batte la Bosnia 2-0 e si qualifica alle Final Four di Nations League. Di seguito la pagella della Rai per il leone biancoceleste che, nella ripresa, va anche vicino alla gloria personale con un diagonale sinistro che sfila fuori per questione di centimetri: "Voto 6,5. Prova senza alcuna sbavatura difensiva e con un inserimento in attacco concluso da un tiro cross che non trova il gol per questione di centimetri".

#BosniaItalia, le pagelle di RaiSport#Acerbi voto 6,5

Prova senza alcuna sbavatura difensiva e con un inserimento in attacco concluso da un tiro cross che non trova il gol per questione di centimetri



Commenta con noi i voti degli #azzurri pic.twitter.com/VKLYUadnAy — RaiSport (@RaiSport) November 18, 2020