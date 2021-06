Acr Messina, due calciatori indagati per violenza sessuale: la situazione

Due calciatori dell'Acr Messina sono indagati per violenza sessuale su una minorenne. L'episodio in questione, riporta La Gazzetta del Sud, risalirebbe al novembre 2020, in pieno lockdown. Roberta La Speme, sostituto procuratore che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha emesso nei loro confronti un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l'accusa di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima. L'inchiesta era stata aperta dopo la denuncia presentata dal padre della ragazza ai carabinieri. Gli indagati sono Clemente Crisci e Carmine Cretella, entrambi diciottenni. La ragazza, fortemente scossa, è stata sentita più volte, così come i suoi familiari: proprio a uno di loro la vittima avrebbe fatto delle confidenze che hanno poi fatto scattare l'allarme. Le ricerche dei carabinieri puntano a identificare una terza persona rimasta coinvolta nella vicenda.

