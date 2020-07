Adailton: "Alla Lazio serve una rosa più ampia. Inzaghi? Allenatore straordinario"

La Lazio ha conquistato la certezza del quarto posto, sarà Champions League nella prossima stagione. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Adailton: "Ci sono stati due campionati, quello prima e dopo lo stop. Molti club hanno invertito la marcia, come la Lazio. Secondo me prima del Covid era la compagine più in forma, avrebbe potuto giocarsela fino in fondo per lo Scudetto. La Juventus è in difficoltà, ma per tutto il campionato non ha mai avuto continuità a livello di gioco. Inzaghi per me è un allenatore straordinario, in questi anni di Lazio ha fatto un lavoro spettacolare. Ha portato la squadra ad essere competitiva a livello nazionale, deve crescere a livello internazionale. Poteva anche arrivare a vincere l'Europa League in questi anni per quello che aveva espresso. Ha una squadra forte, ma serve una rosa più ampia per giocarsi la Champions. Servono 3 o 4 giocatori importanti per giocarsela, è questo che manca ai biancocelesti".