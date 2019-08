Adani: "La Lazio vuole sempre arrivare in fondo. Miglior acquisto? Correa"

Il sorteggio dei gironi di Europa League sta per cominciare. Nel pre, Daniele Adani, ex calciatore e opinionista di punta di Sky Sport, ha parlato così dei biancocelesti: "Lazio e Roma non devono porsi limiti. I biancocelesti sono una delle squadre più riconoscibili d'Europa. La società ha deciso di proseguire con il progetto confermando il suo allenatore (Inzaghi ndr) e cambiando il giusto. Il più grande acquisto è quel giocatore che dovrà fare la differenza ogni partita, Correa. Guardandola da fuori, la Lazio la si piazza sesta o ottava, ma per batterla sul campo devi essere pronto a vincere il torneo. Perché i biancocelesti vogliono arrivare in fondo sempre. Hanno mentalità e stabilità, sono una squadra riconoscibile. La competizione bisogna affrontarla con coraggio, idee, voglia. Bisogna andarselo a prendere il trofeo, non ti regala niente nessuno in Europa League".