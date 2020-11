Addio a Maradona, Gascoigne a Shilton: "Senza Diego saresti uno sconosciuto"

Non ha forse mai digerito, Peter Shilton, ex portiere inglese, i due gol subiti da Maradona alllo stadio Atzeca nel 1986: il più celebre, quello realizzato con "la mano de Dios ", e un altro, più bello. A tal riguardo, Paul Gascoigne, in una diretta tv inglese ha risposto alle lamentele dell'ex calciatore: "Diego è stata un’icona del calcio, è stato un privilegio giocare contro di lui in amichevole. Molta gente continua a tirare fuori la Mano di Dio... ma la realtà, caro Peter Shilton, è che senza Maradona quel giorno non ti conoscerebbe nessuno ". Lo stesso Shilton però, ha voluto replicare a Gascoigne: "Beh, ho fatto altri vent’anni da professionista dopo l’Azteca... ".

Lazio, il buongiorno social di Correa: "Il sole sorge per tutti". E Luiz Felipe approva... - FT

Addio Maradona, De Magistris: "Prossima settimana intitolazione del San Paolo a Diego"

www.lalaziosiamonoi.it