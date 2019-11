Agostinelli: “Lazio, negli ultimi 30 metri sei come la Juventus. E Berisha...”

Dopo la vittoria con il Lecce, la Lazio si gode il meritato riposo. Ai microfoni di Radiosei é intervenuto Agostinelli: "Col Lecce Lazio tornata in grande forma con qualche difetto, ma tolta la Juventus tutti ne hanno. La Lazio segna tanto, crea, fatichiamo più del dovuto in fase di non possesso. I biancocelesti dallo 0-3 del primo tempo con l'Atalanta è ripartita vincendo quattro gare, anche con alcuni calciatori che hanno ancora margini di miglioramento. Milinkovic sta giocando molto al di sotto delle proprie possibilità, compensate da Luis Alberto, Correa e dalla crescita di Lazzari; dal centrocampo in su la Lazio non la ritengo inferiore all'Inter. Al di là delle quattro vittorie consecutive anche ora serve equilibrio, il campionato passa da momenti, come ad esempio Ronaldo che esce e Dybala fa vincere la Juventus. Ribadisco, quello che vedo fare alla Lazio negli ultimi 30 metri lo fa solo la Juventus. Mercato Lazio a gennaio? In passato abbiamo dato sentenze subito senza aspettare i giocatori, mi spiace vedere Berisha così: è ovvio che se il kosovaro non si riprende bisogna intervenire sul mercato".