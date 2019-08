Agostinelli: “Per il 4° posto la Lazio c'è, ma occhio al Torino. Milinkovic..."

Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Milinkovic e della lotta alla Champions League. Ecco le sue parole: "Per la lotta al quarto posto c'è una concorrenza molto forte, che non parte solo da Lazio, Roma, Milan e Atalanta. Io ci metterei anche il Torino di Mazzarri, che viene pubblicizzato poco ma che ha sempre commesso pochissimi errori fino a oggi. I granata sono forti, non è detto che non possaNO intromettersi nella lotta. Zaza è in ripresa, con Belotti può formare una delle migliori coppie in Italia" - poi su Milinkovic - “Credo che Milinkovic possa rimanere alla Lazio. Il suo trasferimento era legato a Pogba, che alla fine il Manchester United non ha ceduto. In Italia potrebbe pensarci l'Inter: è un giocatore che per caratteristiche può piacere a Conte".

