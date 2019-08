Lazzari, oggi l'uscita dalla clinica: sale la speranza per vederlo al derby

Da oggi parte l’operazione “recupero lampo”. Manuel Lazzari ha fretta di tornare dopo l’operazione alla mano di ieri. In mattinata, dopo una notte trascorsa nella clinica Paideia, è stato dimesso. Operazione perfettamente riuscita, già oggi pomeriggio potrebbe tornare ad allenarsi. Lo farà con un tutore specifico, ma Inzaghi non vuole correre rischi. Valuterà la situazione giorno per giorno in vista della Sampdoria. Più probabile un suo esordio in campo per il derby contro la Roma del 1 settembre. Patric si scalda, per la prima di campionato potrebbe toccare a lui.

