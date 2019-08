Colonnese: "La Lazio si giocherà la Champions. Vavro? Da fantacalcio"

Ultima settimana prima dell'inizio del campionato, con la Lazio impegnata a Genova contro la Sampdoria. Ai microfoni di TMW Radio l'ex difensore biancoceleste Francesco Colonnese ha detto la sua su MIlinkovic, l'obiettivo per la stagione e Vavro: "Non ho mai creduto che Milinkovic potesse andare via in Italia, visto che Lotito non fa sconti. Ora c'è solo il PSG che può spendere quei soldi. Le prime tre squadre sono più forti, poi ci sono i biancocelesti con la Roma e l'Atalanta. Il Milan lo metto un po' indietro. Vavro sarà una sorpresa, è bravo, lo consiglio a chi gioca il fantacalcio".

Pubblicato ieri alle 21.54