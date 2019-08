Europa League, oggi il via ai preliminari di Champions: Lazio spettatrice interessata

Bruges, Ajax, Olympiacos. Il destino della Lazio in Europa League dipende (anche) da queste tre squadre. Al momento, i biancocelesti sono teste di serie. Per non scivolare tra le seconde e rischiare di essere sorteggiati in un girone complicato, però, bisognerà tifare i tre club sopracitati. Tra oggi e domani (ore 21) andranno in scena le partite d'andata dei preliminari di Champions League, e tutte e tre dovranno superare il turno. Stasera occhi e orecchie puntati verso Apoel Nicosia-Ajax e LASK Linz-Bruges, mentre domani sarà Olympiacos-Krasnodar a focalizzare l'attenzione del mondo laziale. Sulla carta, Ajax e Bruges affronteranno un avversario abbordabile e potrebbero ipotecare la qualificazione già all'andata sfruttando il gol in trasferta. Più difficile, invece, la sfida dei greci. Il Krasnodar è la sorpresa di questa prima fase di Champions League: dopo aver eliminato -clamorosamente - il Porto di Conceição, i russi puntano a completare l'impresa e a centrare una storica qualificazione alla fase finale del torneo. La Lazio guarderà interessata. La prossima settimana si saprà con certezza se i biancocelesti saranno, o meno, nelle 12 teste di serie di Europa League al sorteggio del prossimo 30 agosto a Montecarlo.

