AIAC, Ulivieri: "Il calcio doveva seguire l'esempio di basket e rugby? Forse è il contrario"

Ancora incertezze sull'eventuale ripartenza del calcio. Ai microfoni di TMW ha parlato il presidente dell'AIAC Ulivieri: "Io dico che basket, rugby e pallavolo dovevano seguire l'esempio del calcio. La FIGC non ha preso decisioni diverse, ha detto di voler fare ogni tentativo possibile per portare in fondo il campionato. Poi decideranno gli esperti di salute pubblica con il Governo, ma è stata data questa disponibilità e mi sembra un discorso serio. La pallavolo sta tornando indietro sui suoi passi, sento arrivarmi queste voci. Forse si sono accorti che si è trattato di una decisione affrettata. Il calcio ha delle particolarità, ma so che altre federazioni stanno ripensando a certe scelte. Giusto che il calcio provi a ripartire, per rispetto dei lavoratori. Se le fabbriche riaprono, vedremo come e quando, sarebbe ingiusto: chi fa parte di questo mondo ha molte più tutele. Anche l'azienda calcio ha questo dovere, la disponibilità da parte di tutti c'è ma dovremo vedere se ci saranno le condizioni".

