AIAC, Ulivieri: "Mi auguro che oggi ci sia un'inversione di tendenza, guardiamo alla Germania"

Intervenuto sulle frequenze di Punto Nuovo Sport Show, il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri è tornato a parlare della ripresa del campionato, includendo l'importanza dell'incontro odierno per il futuro della Serie A: "Guardando a ciò che sta accadendo, i nostri calciatori saranno sicuramente soggetti a infortuni muscolari. Se si gioca a mezzanotte, andiamo più forte o più piano rispetto a se giocassimo a mezzogiorno? Io giocherei anche alle 15 per tenere ritmi più bassi e non esporli a infortuni muscolari. I giocatori bevono, fanno qualche sosta in più, è bene che si riduca al minimo il rischio di infortuni. Credo che i giocatori corrano più forte di sera che a mezzogiorno, quindi di sera sarebbero maggiormente esposti".

INCONTRO ODIERNO - "Cosa accadrà oggi nell’incontro? Spero ci siano cambiamenti di tendenza, altrimenti sarebbe abbastanza problematico. Probabilmente la cosa più giusta sarebbe guardare ciò che stanno facendo in Germania: spero ci sia un ripensamento. La speranza è anche che ognuno di coloro che partecipano all’evento si assuma una grande responsabilità personale: dovere di lavoro, civico, nei rapporti con i compagni di squadra e la famiglia. Fare un gruppo chiuso in estrema libertà, sarebbe il massimo, ma magari sono troppo idealista".

PIANO B - "Se non ci fosse la possibilità di giocare e completare le partite, la Federazione vorrebbe arrivare a definire le classifiche con criteri che tengano conto del merito sportivo. Si potrebbe arrivare ai playoff in caso non si riuscisse a chiudere il campionato, ma è un piano b”.

