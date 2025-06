Al Hilal, Bruno Fernandes non raggiungerà Milinkovic e Inzaghi: rifiutata offerta monstre

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Al Hilal per Bruno Fernandes. Secondo Fabrizio Romano il calciatore portoghese avrebbe rifiutato l'offerta monstre di 200 milioni di euro per due stagioni in Arabia Saudita, con 120 milioni che invece sarebbero finite nelle tasche del club inglese. L'Al Hilal è scatenato in questa sessione di mercato, Bruno Fernandes non si unirà alla squadra di Milinkovic & co. ma ci sono ancora altri obiettivi alla portata. Uno su tutti, per la panchina: Simone Inzaghi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.