Albania - Georgia, pareggio a reti bianche in amichevole: Strakosha e Hysaj in campo per 90 minuti

Tornano in campo le nazionali per l'ultimo round di partite amichevoli. L'Albania ha affrontato nel pomeriggio la Georgia a Tirana. La gara si è conclusa a reti bianche. In campo sono stati schierati dal CT Reja due laziali: Strakosha e Hysaj. Tutt'e due hanno giocato una buona partita, con il portiere che non ha subito gol, mentre la prestazione del difensore è stata macchiata da un cartellino giallo al 71'. Entrambi hanno giocato per 90 minuti e sabato torneranno in campo con la maglia biancoceleste nella sfida di campionato contro il Sassuolo. Domani il rientro in Italia, poi saranno agli ordini di Sarri per preparare il match dell'Olimpico.