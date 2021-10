Albania, Hysaj: "Bella vittoria con l'Ungheria, ci giochiamo tutto con la Polonia"

Dopo l'importante successo ottenuto in Ungheria che porta l'Albania al secondo posto nel Girone I di qualificazione a Qatar 2022, il difensore della Lazio Elseid Hysaj ha parlato in zona mista. Le sue parole: "Abbiamo mostrato una grande crescita come squadra, sia nella prima partita contro l'Ungheria che in questa. È stato giusto il risultato, abbiamo vinto e portato a casa punti importanti".

OCCASIONI - "Abbiamo avuto tre occasioni pulite per segnare, poi ci vuole un po' di fortuna. Come è successo con Broja che ha fatto un super gol nel secondo tempo. Si deve sempre rimanere calmi e non soffrire, poi il gol arriva".

PARTITA DECISIVA CONTRO LA POLONIA - Martedì l'Albania ospiterà la Polonia con le due squadre divise in classifica da un punto (Albania 15, Polonia 14). Sfida decisiva per il secondo posto: "Sarà una partita molto bella, in cui possiamo vincere o perdere molto. Dobbiamo rimanere concentrati e non lasciarci andare all'entusiasmo. Inoltre avremo il supporto dei nostri tifosi".

INFORTUNIO DJIMSITI - In Ungheria - Albania il difensore dell'Atalanta Djimsiti ha riportato la frattura dell'avambraccio: "Ho sentito il rumore e mi sono chiesto cosa fosse successo, poi è arrivato Djimsiti e mi ha detto che si era rotto l'avambraccio. Mi è dispiaciuto per lui perché è molto importante per la Nazionale e credo che sarà il nostro primo tifoso nella prossima partita".