Allarme - Covid a Parigi: "Sovraccarico catastrofico"

In Italia i contagi sembrano tendenzialmente appiattirsi sulla curva di plateau. Oggi il tasso di positività sale al 7,2%. Aumentano le terapie intensive (+44) e i ricoveri ordinari (+80) Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 297 le vittime in un giorno (380 ieri), per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933. In arrivo in Italia 3 milioni di dosi di vaccini entro Pasqua.

La macchina del ritorno alla ‘normalità’ sembra finalmente avviata, anche se occorre affrettare la marcia delle vaccinazioni. Totalmente diversa la situazione invece in Francia. L’allarme covid suona invece di nuovo forte a Parigi. (CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA)

I medici della capitale francese, impegnati nelle terapie intensive, parlano di ‘Sovraccarico catastrofico’…

