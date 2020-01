Altra delusione, altra nuova chance: l'ex Lazio Morrison verso l'Eredivisie

A suo modo immortale, “irriducibile”. Ravel Morrison potrebbe avere un'altra chance. Ancora, l'ennesima. Un fallimento dietro l'altro non è bastato a offuscare agli occhi del mondo il suo talento, cristallino, e quelle parole di Sir Alex Ferguson: “Questo ragazzo è meglio di te, Rio (Ferdinand, ndr), quando eri ragazzino come lui. Meglio di Rooney e di Giggs. È la miglior promessa che abbiate mai visto!”. Marchiato eternamente. Promessa era e promessa resterà, di nuovo, anche per l'Ado Den Haag. Penultimo in Eredivisie e aggrappato al calciomercato invernale per risollevare le proprie sorti di classifica. Aggrappato alla speranza: di nome Ravel, cognome Morrison. Come riporta il The Sun, infatti, l'inglese (ormai prossimo ai 27 anni, ndr) sarebbe finito sul taccuino di Alan Pardew. Ex centrocampista inglese e fresco nuovo manager degli Zwanen, già intenzionato a guardare alla Premier League per rinforzare la sua nuova squadra: “Ci servono nuovi giocatori. Per questo, visto che lo conosco molto bene, penso che andremo sul mercato britannico”, ha dichiarato. Per Morrison, in campo solo 12' minuti in campionato (datati 24 agosto) e 180' in Coppa di Lega (ultima presenza il 25 settembre), si tratta dunque dell'ennesimo fallimento. Seguito dall'ennesima nuova possibilità di redenzione. Però Ravel ha deluso ancora, questa volta lo Sheffield United. Prima Manchester United, West Ham, Birmingham, QPR, Atlas, Ostersunds. E soprattutto Lazio, che nell'estate 2015 credette in lui facendogli firmare un contratto di quattro anni. Colpa di un carattere difficile che proveranno a smussare - come tutti finora, ma senza successo - anche nei Paesi Bassi.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DI JURIC

LAZIO, LE PAROLE DI AVRAMOV

TORNA ALLA HOMEPAGE