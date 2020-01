Ambrosini: "La Lazio non è da Scudetto, ma quando vinci non meritandolo..."

Questa Lazio strappa applausi e consensi. Tra gli addetti ai lavori, anche l'ex Milan - e oggi opinionista per Sky Sport - Massimo Ambrosini ha elogiato il momento dei biancocelesti, puntualizzando però come sia difficile lottare per il titolo. Ecco il suo intervento nello studio post-partita: "La Lazio non è strutturata per la vittoria dello Scudetto. Ma crede sempre in quello che fa. Sa stare in campo, ha diversi modi per fare male all'avversario. Poi sta vincendo partite anche quando non dovrebbe. Oggi, come a Brescia, l'equilibrio sembrava pendere per l'altra squadra, forse stasera meritava più il Napoli. La Lazio era stanca, è stata premiata da un infortunio del portiere. Poi però quel gol bisogna anche difenderlo". Ma è con questa abnegazione che si costruiscono le grandi vittorie: "Contro il Napoli non ha espresso il calcio di sempre, ma quando non hai un potenziale da primi posti allora devi vincere anche queste partite. La Lazio sta sfruttando tutte le sue occasioni. Immobile? Non è un attaccante che segna e basta, non sta solo in area. Lui sa sfruttare le caratteristiche di chi gli sta vicino, cambia il suo modo di giocare rispetto a quando ha Correa o Caicedo al suo fianco. È un giocatore che non basa le proprie partite sul gol. Lo ricerca e si muove in funzione del gol, ma la prestazione la fa muovendosi per tutto l'attacco. Ormai è maturo, all'apice della propria forza".