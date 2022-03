Amichevoli nazionali, il Montenegro batte la Grecia: novanta minuti per Marusic

TUTTOmercatoWEB.com

Basta un gol di Osmajic al Montenegro per battere la Grecia in amichevole. A Podgorica i ragazzi di Radulovic vincono di misura grazie a un gol del centrocampista del Bandimaspor. Resta in campo novanta minuti Adam Marusic schierato come esterno destro del 4-4-2. Adesso il laterale della Lazio può tornare a Formello per iniziare a preparare il match con il Sassuolo, in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico.