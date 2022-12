Ancelotti: “Richarlison non è un fenomeno. Luis Enrique attaccato. Il Mondiale lo vince…”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Carlo Ancelotti a 360 gradi. Dal Mondiale in corso al caso Juventus, passando per Richarlison e l'eliminazione spagnola. Il tecnico del Real Madrid, uno dei più vincenti nella storia del calcio, ha parlato espressamente in una lunga intervista. Di seguito alcune sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Ho dato 13 giocatori ai Mondiali e ne sono rimasti 6 tra loro. CR7? Tutto è possibile. Lui si sente ancora ventenne, ma la realtà che la concorrenza è alta. Delusione spagnola? In Spagna c’è grande delusione per l’eliminazione. Le aspettative erano altre. Luis Enrique veniva attaccato prima, figuriamoci ora. Richarlison? Non è un fenomeno, un attaccante moderno, completo, lo metto tra i migliori in circolazione per quello che sa fare. La favorita del Mondiale? Il Brasile, è la squadra più completa. Maradona o Messi? Per affetto dico Diego. Sul caso Juventus? Non ho letto nulla".