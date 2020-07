Andrea Casta in tour: da Lazio - Milan a Cortina passando per il The Hive

Andrea Casta è un abile musicista ed ha unito la sua passione per la musica elettronica e l'amore per il violino, creando qualcosa di innovativo e sensazionale. Oltre alla musica, una delle sue più grandi passioni è la Lazio e questo lo ha portato a suonare nel pre-gara contro l'Inter con l'Olimpico strapieno e recentemente contro il Milan a porte chiuse.

Andrea riprenderà a suonare e a far impazzire tutti con il suo archetto il 10 luglio sulla terrazza del The Hive, per poi passare a Padova, San Felice Circeo, Assisi, Diamante, Ponte di Legno, Catania, Madonna Di Campiglio, Cortina. In questi mesi, insieme a Antonio Giuliani, ha cercato di risollevare l'animo degli italiani con gli spettacoli live.