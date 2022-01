Andreazzoli sul derby di Coppa Italia: "La finale la persero loro, non io"

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli in un’intervista rilasciata a SportWeek, ha raccontato la sua esperienza da allenatore e collaboratore alla Roma. In particolare, sulla brutta sconfitta subita nel derby in finale di Coppa Italia ha dichiarato: “Un po’ di casino lo hanno fatto. Di certo non mi hanno applaudito. Ero quello che aveva perso la Coppa Italia nel derby. Ma dire che l’avevo persa io, significherebbe che l’allenatore è più importante dei giocatori e non è così. In quella squadra c’erano Totti, De Rossi, Balzaretti: la finale la persero loro”

