Salernitana - Lazio, Lotito al veleno: "Non torno dove mi hanno voltato le spalle"

Salernitana - Lazio non sarà di certo una gara come le altre per Claudio Lotito, presidente biancoceleste ed ex co-patron del club granata. Nel giorno del match, in programma all'Arechi alle 18.30, l'imprenditore romano si è lasciato andare ad affermazioni piuttosto "velenose" nei confronti dei suoi ex tifosi. Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha rivelato di non aver voglia di godersi da spettatore la sfida: "A Salerno? Non torno dove mi hanno voltato le spalle". Si tratta di un chiaro segnale di rammarico per com'è terminata la sua avventura in Campania, e dunque con la beffa finale della vendita a un prezzo ritenuto dallo stesso Lotito "decisamente incongruo".

