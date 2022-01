Qatar 2022, Ronaldo: "Gli spareggi una battaglia, ma il Portogallo ce la farà"

Cristiano Ronaldo ha rilasciato un'intervista a ESPN Brasil in cui si è espresso anche sugli spareggi per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Le sue parole: "Sarebbe molto triste se non raggiungessimo il nostro obiettivo, ovvero la Coppa del Mondo, ma credo che ce la faremo. Nel calcio e nella vita attraversiamo momenti difficili, ma ciò che prevale è la capacità di rialzarsi. Sappiamo che ci aspettano battaglie difficili, prima contro la Turchia e poi, se vinceremo, probabilmente contro l'Italia. A marzo saremo pronti, sarà una battaglia".